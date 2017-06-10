Елена Остапенко: Я не верю, в 20 лет я выиграла «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.

- Я не верю, в 20 лет я выиграла турнир, это удивительно. Я так рада быть здесь, мечтала принять участие в этом турнире. Халеп очень здорово играла, я пыталась найти свой теннис, но у меня не выходило. Однако затем я смогла перевернуть игру и очень этому рада, благодарю всех, особенно маму и мою команду, - приводит слова Остапенко ТАСС.

Напомним, что в финале латвийская спортсменка одолела румынскую теннисистку Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3). Эта победа стала первой для Остапенко в карьере.