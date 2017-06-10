Панюков проходит просмотр в «Зените»
Источник: Еженедельник «Футбол»Комментарии
Форвард «Атлантаса»
Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».
Ожидается, что 22-летний нападающий отправится с командой на сбор в Австрию.
Панюков принадлежит «Атлантасу» с 2015 года, но дважды уходил в аренду – сначала в «Аяччо», а потом в «Брагу».
В нынешнем чемпионате Литвы российский форвард забил 11 голов в 13 матчах.
Отметим, что до последнего времени главным тренером команды был Константин Сарсания, который стал спортивным директором «Зенита» после возвращения в клуб Сергея Фурсенко.
Добавим, что Панюков является воспитанником «Динамо», а в России также играл за «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».
«Зенит» отправится на первый сбор в Австрию 15 июня.
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