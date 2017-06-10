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Панюков проходит просмотр в «Зените»

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Форвард «Атлантаса» Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».

Ожидается, что 22-летний нападающий отправится с командой на сбор в Австрию.

Панюков принадлежит «Атлантасу» с 2015 года, но дважды уходил в аренду – сначала в «Аяччо», а потом в «Брагу».

В нынешнем чемпионате Литвы российский форвард забил 11 голов в 13 матчах.

Отметим, что до последнего времени главным тренером команды был Константин Сарсания, который стал спортивным директором «Зенита» после возвращения в клуб Сергея Фурсенко.

Добавим, что Панюков является воспитанником «Динамо», а в России также играл за «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».

«Зенит» отправится на первый сбор в Австрию 15 июня.

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