Анна Чакветадзе: Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

- Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос»! Я ожидала, что она будет несколько скована. Я болела за Остапенко, она мне очень нравится как игрок. У Лены дерзкий характер, очень красивая необычная игра. Казалось, что за счет опыта и хладнокровия Халеп должна победить сегодня. Но Остапенко не была зажата и показывала красивый теннис. Лена заслужила эту победу, - передает слова Чакветадзе «Р-Спорт».

Напомним, что в финале латвийская спортсменка одолела румынскую теннисистку Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3). Эта победа стала первой для Остапенко в карьере.