Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за Слуцким
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент ЦСКА
Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды
Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал», – приводит «Р-Спорт» слова Гинера.
Напомним, накануне «Халл Сити» объявил о назначении 46-летнего российского специалиста главным тренером команды.
Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы и выиграл вместе с командой три чемпионата России (2013, 2014, 2016), два Кубка России (2011, 2013) и два Суперкубка России (2013, 2014).
По итогам минувшего сезона «Халл Сити» вылетел из премьер-лиги и будет играть в чемпионшипе.
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