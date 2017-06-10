Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за Слуцким

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал», – приводит «Р-Спорт» слова Гинера.

Напомним, накануне «Халл Сити» объявил о назначении 46-летнего российского специалиста главным тренером команды.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы и выиграл вместе с командой три чемпионата России (2013, 2014, 2016), два Кубка России (2011, 2013) и два Суперкубка России (2013, 2014).

По итогам минувшего сезона «Халл Сити» вылетел из премьер-лиги и будет играть в чемпионшипе.