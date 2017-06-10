Димитрис Итудис: 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титул

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» (99:79).

- 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титул. Нас ждет матч в Химках во вторник, и мы должны быть полностью сконцентрированы. Сегодня мы задали ритм игры с первых минут и держали его большую часть матча. Мы снова хорошо сработали на подборе и находили хорошие решения в атаке, какой бы пятеркой ни защищались «Химки». Знаем, что будет сложно в Химках, все ребята понимают, что никто не гарантирует победу в третьем матче. Ее нужно пойти и взять, - передает слова Итудиса «Р-Спорт».

Поле этой встречи счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. В первом матче финала баскетболисты ЦСКА переиграли «Химки» со счетом 94:88.

Следующий матч противостояния состоится в Химках 13 июня. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.