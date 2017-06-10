«Бордо» рассчитывает сохранить арендованного у «Зенита» Йовановича

Защитник Вукашин Йованович может продолжить играть за «Бордо», сообщает Girondinfos.

21-летний игрок обороны из Сербии принадлежит «Зениту», а в «Бордо» перешел на правах аренды в зимнее трансферное окно. В лиге 1 Йованович провел восемь матчей и заработал три желтые карточки. Теперь в «Бордо» намерены оставить защитника в команде.

Pour être clair Paul Baysse n'a pas eu d'offre des Girondins, le staff veut assurer la continuité et signer Vukašin Jovanović en priorité ! pic.twitter.com/ldkDaVlcng — Girondinfos (@Girondinfos) 10 июня 2017 г.

Напомним, «Зенит» подписал контракт с Йовановичем зимой 2016 года. За один год, проведенный в клубе, серб выступал только за вторую команду. На его счету 25 матчей и один гол в ФНЛ.

Отметим, что до этого Йованович выступал за «Црвену Звезду» и сыграл в 32 матчах высшей лиги Сербии, забив при этом два гола.

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