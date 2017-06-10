Квинси Промес: Я еще не сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что хотел бы еще сезон провести в российском клубе.

– Еще год в России? Почему бы и нет. Я еще не сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов. «Ливерпуль»? Хороший клуб, но есть команды и лучше, – цитирует Промеса портал Voetbal International.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. В чемпионате России-2016/17 Квинси забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.