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Сборная России проиграла команде США в Мировой лиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России уступили команде США в своем втором матче группового этапа Мировой лиги, который проходит во французском городе По.

Встреча группы F1, прошедшая в субботу, завершилась поражением россиян в трех партиях со счетом 0-3 (20:25, 22:25, 22:25).

Следующий матч российские волейболисты проведут 11 июня против команды Италии. Команда США в этот день встретится с французами.

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