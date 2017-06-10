Сборная России проиграла команде США в Мировой лиге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России
уступили команде США в своем втором матче группового этапа Мировой лиги,
который проходит во французском городе По.
Встреча группы F1, прошедшая в
субботу, завершилась поражением россиян в трех партиях со счетом 0-3 (20:25,
22:25, 22:25).
Следующий матч российские
волейболисты проведут 11 июня против команды Италии. Команда США в этот день
встретится с французами.
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