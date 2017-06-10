Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия0 : 1Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 2Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Душко Иванович: Сегодня у «Химок» игра не получилась

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на слабую игру подопечных в защите.

«Сегодня игры не получилось. Мы хотим победить в следующем матче, который нужно провести по-другому. Невозможно обыграть ЦСКА, если за 20 минут соперник набирает 60 очков. У нас не получилась качественная игра в защите, а также в нападении. Мы должны бороться и принимать правильные решения в атаке. В таком случае получим шанс в третьем матче», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Субботний матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 99:79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24). Самыми результативными в составе победителей стали Милош Теодосич (23 очка, 6 передач) и Нандо де Коло (20 очков). У «Химок» 21 очко набрал Алексей Швед.

Матч

ЦСКА - Химки - 99:79

Место и дата

10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титулГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» (99:79).ЦСКА переиграл «Химки» во втором матче финальной серииБаскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» во втором матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.ЦСКА – «Химки» - 99:79. Как это былоВ рамках второго матча финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками.ЦСКА – «Химки». Матч №2. Видеотрансляция«Советский спорт» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию второго матча финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».Воронцевич из-за травмы пропустит второй матч серии с «Химками»Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» из-за травмы ноги, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемыОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.Владимир Гомельский: У «Химок» есть отличная пятерка стартеровОбозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».Латвиец Мазурс возглавил «Парму»Латвиец Николайс Мазурс назначен главным тренером пермской «Пармы», сообщается на официальном сайте клуба.Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт не ведет переговоры с российскими клубами.Три клуба НБА интересуются ТеодосичемКлубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.Захар Пашутин: Чтобы обыграть ЦСКА, «Химкам» нужно «выпрыгнуть из трусов»Бывший главный тренер сборной России Захар Пашутин прокомментировал шансы «Химок» с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.«Зенит» не стал продлевать контракты с Войтюком и РазумовымФорварды «Зенита» Александр Разумов и Евгений Войтюк покинули петербургский клуб, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Быков покинул «Автодор»Защитник «Автодора» Сергей Быков завершил выступления в клубе, сообщают «Известия».Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Нандо Де Коло, второй год подряд получив приз имени Александра Гомельского, помог ЦСКА с побед стартовать в финальной серии против «Химок».Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работалГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйНандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйЗащитник ЦСКА – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победитьГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнулаПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками»Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).
Димитрис Итудис: 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титул
Футбол
Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за Слуцким
Футбол
Панюков проходит просмотр в «Зените»
Формула-1
Феттель выиграл третью практику Гран-при Канады, Квят – 11-й
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Душко Иванович
Душко Ивановичвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости