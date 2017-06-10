Душко Иванович: Сегодня у «Химок» игра не получилась
Главный тренер «Химок» Душко
Иванович после поражения от ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги
ВТБ посетовал на слабую игру подопечных в защите.
«Сегодня игры не получилось. Мы хотим
победить в следующем матче, который нужно провести по-другому. Невозможно
обыграть ЦСКА, если за 20 минут соперник набирает 60 очков. У нас не получилась
качественная игра в защите, а также в нападении. Мы должны бороться и принимать
правильные решения в атаке. В таком случае получим шанс в третьем матче»,
- приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Субботний матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 99:79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24). Самыми результативными в составе победителей стали Милош Теодосич (23 очка, 6 передач) и Нандо де Коло (20 очков). У «Химок» 21 очко набрал Алексей Швед.
Матч
Место и дата
10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция