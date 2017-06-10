«Боруссия» потребует 90 миллионов евро у «Барселоны» за Дембеле

«Барселона» сохраняет интерес в подписании форварда «Боруссии» (Дортмунд) Усмана Дембеле. В каталонском клубе рассчитывают на то, что 20-летний француз в ближайшей перспективе станет игроком команды, сообщает El Mundo Deportivo.

Похоже, сам Дембеле также не против перехода в «Барселону». Недавно в твиттере он сделал репост видео гола Луиса Суареса после комбинации с участием Лионеля Месси.

К тому же, близким другом Дембеле является защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, что также может склонить форварда к переезду в Испанию.

В то же время препятствием для трансфера пока является его стоимость. «Боруссия» оценивает нападающего в 90 миллионов евро, что очень дорого для «Барселоны», поэтому каталонцы постараются договориться о снижении компенсации.

В минувшем сезоне Дембеле забил шесть голов и сделал 12 голевых передач в 32 матчах бундеслиги.

Годом ранее он забил 12 голов и сделал шесть голевых передач в 26 матчах лиги 1 за «Ренн».