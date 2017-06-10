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Игорь Митрески: Если «Спартаку» понадобится моя помощь, откликнусь сразу же

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески, ныне работающий скаутом, рассказал о своей поездке в Москву.

«Встретился со старыми друзьями, увидел свой, можно сказать, родной город. Поздравил ребят с чемпионством, которого они так долго ждали.

О работе речи не шло. Никакого предложения о сотрудничестве мне сделано не было. Что ж, буду продолжать трудиться там же, где и сейчас – скаутом по Балканам. Если «Спартаку» понадобится моя помощь, конечно, откликнусь сразу же», – приводит «Р-Спорт» слова Митрески.

Напомним, Митрески выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 годы. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2001) и обладателем Кубка России (2003). Всего македонец провел за «Спартак» 118 матчей.

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