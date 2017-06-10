Словения переиграла Мальту и вышла на второе место в группе F

Сборная Словении переиграла команду Мальты в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

Счет на 2-й минуте компенсированного времени первого тайма открыл полузащитник словенской команды Йосип Иличич. На 84-й минуте нападающий Миливое Новакович удвоил преимущество хозяев.

После этой победы сборная Словении набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе F. Мальта, не имея в своем активе набранных очков, занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре 1 сентября Словения в гостях встретится с командой Словакии. В тот же день Мальта на своем поле примет сборную Англии.