Словения переиграла Мальту и вышла на второе место в группе F
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Словении переиграла команду Мальты в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.
Счет на 2-й минуте компенсированного времени первого тайма открыл полузащитник словенской команды Йосип Иличич. На 84-й минуте нападающий Миливое Новакович удвоил преимущество хозяев.
После этой победы сборная Словении набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе F. Мальта, не имея в своем активе набранных очков, занимает последнее место в турнирной таблице.
В следующем туре 1 сентября Словения в гостях встретится с командой Словакии. В тот же день Мальта на своем поле примет сборную Англии.
Матч
Голы
Иличич 45 (1:0). Новакович 84 (2:0).
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
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