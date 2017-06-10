Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия2 : 2Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 3Дания
Футбол  Норвегия0 : 0Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Словения переиграла Мальту и вышла на второе место в группе F

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Словении переиграла команду Мальты в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

Счет на 2-й минуте компенсированного времени первого тайма открыл полузащитник словенской команды Йосип Иличич. На 84-й минуте нападающий Миливое Новакович удвоил преимущество хозяев.

После этой победы сборная Словении набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе F. Мальта, не имея в своем активе набранных очков, занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре 1 сентября Словения в гостях встретится с командой Словакии. В тот же день Мальта на своем поле примет сборную Англии.

Матч

Словения - Мальта - 2:0 (1:0)

Голы

Иличич 45 (1:0). Новакович 84 (2:0).

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Азербайджана дома проиграла команде Северной ИрландииФутболисты сборной Азербайджана в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли команде Северной Ирландии.Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцамиФутболисты сборной Шотландии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома сыграли вничью с командой Англии.Сборная Казахстана дома проиграла датчанамФутболисты сборной Казахстана в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли команде Дании.Марат Хайруллин: Сборная Казахстана будет биться с Данией до концаКапитан «Атырау» Марат Хайруллин поделился ожиданиями от домашней встречи сборной Казахстана с командой Дании в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Стивен Джеррард: Руни? Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборнойБывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард Уэйн Руни проведет следующий сезон сильнее предыдущего.Георги Костадинов: Трудно играть против команды, которая защищается вдесятеромПолузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал выездное поражение от команды Белоруссии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018«Советский спорт» анонсирует субботние отборочные матчи ЧМ-2018.Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для РоссииФорвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года принесет пользу России.ВИДЕО ДНЯ: Тренер боснийцев выбил зуб игроку греков в матче квалификации ЧМ-2018Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью (0:0). После матча произошла массовая драка с участием игроков и тренеров.Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную ГолландииВ матче со сборной Люксембурга в квалификации (5:0) полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это новый рекорд «оранжевых».Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Букмекеры не сомневаются в победе Германии над Сан-Марино и не принимают ставок на этот исходСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино. Букмекеры уверены в том, что победу одержат немцы.Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с ШотландиейСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии. Букмекеры считают фаворитом встречи английскую команду.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.ЧМ-2018. Квалификация. Шотландия – Англия, Германия – Сан-Марино и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игреГлавный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.Греция и Босния завершили матч без забитых мячейВ матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Греции (0:0).Голы Джаки и Шакири принесли победу Швейцарии в матче с ФарерамиВ матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Фарерских островов со счетом 2:0.Сборная Кипра в гостях одолела ГибралтарФутболисты сборной Кипра в гостях переиграли команду Гибралтара в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.Сборная Швеции на последней минуте вырвала победу у ФранцииСборная Швеции дома обыграла команду Франции (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.
Футбол
«Боруссия» потребует 90 миллионов евро у «Барселоны» за Дембеле
Волейбол
Сборная России проиграла команде США в Мировой лиге
Футбол
Квинси Промес: Я еще не сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов
Футбол
«Бордо» рассчитывает сохранить арендованного у «Зенита» Йовановича
все новости
Мальта
Мальтакалендарьстатистика
Словения
Словениякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости