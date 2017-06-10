Сборная Казахстана дома проиграла датчанам
Футболисты сборной Казахстана в
своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли
команде Дании.
Встреча, прошедшая в субботу в
городе Алматы на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 3:1 в пользу
гостей. На 27-й минуте отличился Николай Йоргенсен, а на 51-й Кристиан Эриксен
удвоил преимущество датчан. На 76-й минуте Исламбек Куат отыграл один мяч. Но
на 81-й минуте Каспер Дольберг восстановил разницу в два мяча.
Отметим, что, начиная с 43-й
минуты хозяева играли вдесятером – прямую красную карточку получил Бауыржан
Исламхан.
Таким образом, датчане набрали 10
очков и вышли на второе место в группе Е, преследуя Польшу (13 очков и матч в
запасе). У Казахстана по-прежнему два очка. Команда Александра Бородюка идет
последней, шестой.
В следующих матчах отборочного цикла команда Казахстана 1 сентября примет черногорцев, а датчане в этот день примут поляков.
Матч
Голы
Йоргенсен Н. 27 (0:1). Эриксен 50 (0:2 - пен.). Куат 76 (1:2). Дольберг 81 (1:3).
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция