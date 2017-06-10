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Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Шотландии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома сыграли вничью с командой Англии.

Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 70-й минуте точный удар нанес Алекс Окслейд-Чемберлен. На 87-й минуте Ли Гриффитс сравнял счет. Он же через три минуты вывел хозяев вперед. Однако на третьей компенсированной ко второму тайму минуте Гарри Кейн добыл для англичан ничью.

Таким образом, англичане набрали 14 очков и сохранили лидерство в группе F. Вторыми идут словенцы, у которых 11 очков. У шотландцев стало восемь очков. Они занимают четвертую позицию.

В следующих матчах отборочного цикла команда Шотландии 1 сентября в гостях сыграет со сборной Литвы, а англичане в этот день на выезде встретятся с командой Мальты.

Матч

Шотландия - Англия - 2:2 (0:0)

Голы

Окслейд-Чемберлен 70 (0:1). Гриффитс 87 (1:1). Гриффитс 90 (2:1). Кейн 90 (2:2).

Состав

Шотландия: Гордон, Малгрю, Робертсон, Берра, Тирни, Анья, Снодграсс, Моррисон, Армстронг, Браун, Гриффитс

Англия: Харт, Кэйхилл, Бертран, Смоллинг, Уокер, Алли, Лаллана, Дайер, Ливермор, Кейн, Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65)

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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