Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцами

Футболисты сборной Шотландии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома сыграли вничью с командой Англии.

Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 70-й минуте точный удар нанес Алекс Окслейд-Чемберлен. На 87-й минуте Ли Гриффитс сравнял счет. Он же через три минуты вывел хозяев вперед. Однако на третьей компенсированной ко второму тайму минуте Гарри Кейн добыл для англичан ничью.

Таким образом, англичане набрали 14 очков и сохранили лидерство в группе F. Вторыми идут словенцы, у которых 11 очков. У шотландцев стало восемь очков. Они занимают четвертую позицию.

В следующих матчах отборочного цикла команда Шотландии 1 сентября в гостях сыграет со сборной Литвы, а англичане в этот день на выезде встретятся с командой Мальты.