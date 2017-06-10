Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на Востоке
Полузащитник «Арарата»
Марат Измайлов рассказал о переходе в московский клуб.
– Мне позвонил президент клуба (Валерий Оганесян). Переговоры шли всего пару дней, – приводит слова Измайлова официальный сайт УЕФА. – Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба.
– На каком месте
стоял финансовый вопрос?
– В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток.
– Перед клубом стоит
задача сразу выйти в ФНЛ. Это реальная цель?
– Мы приложим для этого все усилия.
Напомним, 34-летний Измайлов подписал с «Араратом» контракт на один год.
В новом сезоне команда будет выступать в дивизионе «Центр» ПФЛ.