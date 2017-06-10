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Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на Востоке

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Арарата» Марат Измайлов рассказал о переходе в московский клуб.

– Мне позвонил президент клуба (Валерий Оганесян). Переговоры шли всего пару дней, – приводит слова Измайлова официальный сайт УЕФА. – Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба.

– На каком месте стоял финансовый вопрос?
– В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток.

– Перед клубом стоит задача сразу выйти в ФНЛ. Это реальная цель?
– Мы приложим для этого все усилия.

Напомним, 34-летний Измайлов подписал с «Араратом» контракт на один год.

В новом сезоне команда будет выступать в дивизионе «Центр» ПФЛ.

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