Сборная Азербайджана дома проиграла команде Северной Ирландии

Футболисты сборной Азербайджана в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли команде Северной Ирландии.

Встреча, прошедшая в субботу в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов», завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время отличился Стюарт Даллас.

Таким образом, команда Северной Ирландии набрала 13 очков и вышла на второе место в группе С. Лидируют немцы, в активе которых 15 очков и матч в запасе. У азербайджанцев осталось семь очков. Они идут четвертыми.

В следующих матчах отборочного цикла команда Азербайджана 1 сентября в гостях сыграет с норвежцами, а команда Северной Ирландии в этот день на выезде встретится с командой Сан-Марино.