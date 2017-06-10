Сборная Азербайджана дома проиграла команде Северной Ирландии
Футболисты сборной Азербайджана в
своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли
команде Северной Ирландии.
Встреча, прошедшая в субботу в Баку
на стадионе «Тофик Бахрамов», завершилась минимальной победой гостей со счетом
1:0. В компенсированное ко второму тайму время отличился Стюарт Даллас.
Таким образом, команда Северной
Ирландии набрала 13 очков и вышла на второе место в группе С. Лидируют немцы, в
активе которых 15 очков и матч в запасе. У азербайджанцев осталось семь очков.
Они идут четвертыми.
В следующих матчах отборочного цикла команда Азербайджана 1 сентября в гостях сыграет с норвежцами, а команда Северной Ирландии в этот день на выезде встретится с командой Сан-Марино.
Матч
Азербайджан - Северная Ирландия - 0:1 (0:0)
Голы
Даллас 90 (0:1).
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция