Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Феттель – второй, Квят – 11-й

Трехкратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Мельбурне.

В своей заключительной попытке 32-летний британец завершил круг со временем 1 минута 11,459 секунды, опередив на 0,330 секунды лидера чемпионата мира Себастьяна Феттеля на «Феррари».

Отметим, что Хэмилтон завоевал 65-й поул-позишн в карьере и догнал по этому показателю бразильца Айртона Сенну, с которым теперь делит второе место в истории Формулы-1.

На второй линии стартового поля расположатся вторые пилоты «Мерседеса» и «Феррари» – два финна Валттери Боттас и Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал лучшим из гонщиков, не пробившихся в третий сегмент квалификации, и будет стартовать в воскресенье с 11-го места. При этом Квят опередил своего партнера по команде Карлоса Сайнса, который занял 13-е место.

Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье. Начало – 21:00 (мск).

Монреаль (Канада)

Чемпионат мира

7-й этап

Гран-при Канады

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.11,459

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,330

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,718

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,793

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,944

6. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,098

7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +1,399

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +1,559

9. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +1,676

10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,812

11. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,231

12. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +2,234

13. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,297

14. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +2,380

15. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +2,834

16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +2,723

17. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – +2,750

18. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +2,859

19. Магнус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – +3,036

20. Паскаль Верляйн (Германия, Заубер») – +3,351