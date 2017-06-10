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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Феттель – второй, Квят – 11-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Мельбурне.

В своей заключительной попытке 32-летний британец завершил круг со временем 1 минута 11,459 секунды, опередив на 0,330 секунды лидера чемпионата мира Себастьяна Феттеля на «Феррари».

Отметим, что Хэмилтон завоевал 65-й поул-позишн в карьере и догнал по этому показателю бразильца Айртона Сенну, с которым теперь делит второе место в истории Формулы-1.

На второй линии стартового поля расположатся вторые пилоты «Мерседеса» и «Феррари» – два финна Валттери Боттас и Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал лучшим из гонщиков, не пробившихся в третий сегмент квалификации, и будет стартовать в воскресенье с 11-го места. При этом Квят опередил своего партнера по команде Карлоса Сайнса, который занял 13-е место.

Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье. Начало – 21:00 (мск).

Монреаль (Канада)
Чемпионат мира
7-й этап
Гран-при Канады
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.11,459
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,330
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,718
4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,793
5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,944
6. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,098
7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +1,399
8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +1,559
9. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +1,676
10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,812
11. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,231
12. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +2,234
13. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,297
14. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +2,380
15. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +2,834
16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +2,723
17. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – +2,750
18. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +2,859
19. Магнус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – +3,036
20. Паскаль Верляйн (Германия, Заубер») – +3,351

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