Нандо де Коло: ЦСКА отыграл с полной концентрацией все 40 минут

Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло после победы над «Химками» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ выразил удовлетворение от игры своей команды.

«Мне бы не хотелось вспоминать четвертую четверть первого матча и сравнивать две игры, просто скажу, что сегодня мы сыграли собранно, с полной концентрацией все сорок минут. Конечно, мы готовы закончить эту серию и сезон в третьем матче в Химках. Игра Семена Антонова не удивляет, он и по ходу сезона попадал сложные броски, в двух матчах финала он очень нам помог», - приводит «Р-Спорт» слова де Коло.

Субботний матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 99:79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24). Самыми результативными в составе победителей стали Милош Теодосич (23 очка, 6 передач) и Нандо де Коло (20 очков). У «Химок» 21 очко набрал Алексей Швед.