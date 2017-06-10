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Дмитрий Булыкин: Незаменимых людей нет – есть у сборной России и другие футболисты

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отсутствие травмированных Романа Зобнина и Артемы Дзюбы в товарищеском матче российской команды с чилийцами (1:1).

- Было ли заметно отсутствие травмированных футболистов? Роман Зобнин, конечно, приносил много пользы, однако незаменимых людей нет - есть у нашей сборной и другие футболисты, являющиеся ведущими в своих клубах, которые могут что-то свое дать национальной команде.

И мы мало на что сможем рассчитывать, если будем горевать по Зобнину или Алану Дзагоеву с Артемом Дзюбой. А вот если мы будет болеть за наших, поднимая дух тех, кто в строю, то сборная может сыграть на достойном уровне и занять хорошее место на домашнем Кубке конфедераций, - передает слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, на 31-й минуте товарищеского матча со сборной Венгрии Зобнин получил травму и не смог покинуть поле самостоятельно. Позже стало известно, что футболист получил разрыв внутренней и боковой крестообразных связок колена.

Также на прошлой неделе стало известно, что Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций из-за проблем с коленом.

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