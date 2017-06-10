Тимофей Мозгов: Сборная России способна победить на Евробаскете

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о шансах сборной России на чемпионате Европы по баскетболу.

- У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете, - цитирует Мозгова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве, Клуже-Напоке (Румыния).

