Тимофей Мозгов: Сборная России способна победить на Евробаскете
Источник: ТАССКомментарии
Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о шансах сборной России на чемпионате Европы по баскетболу.
- У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете, - цитирует Мозгова ТАСС.
Чемпионат
Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки,
Тель-Авиве, Клуже-Напоке (Румыния).
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