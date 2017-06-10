Ефимова выиграла на 100-метровке брассом в Монако
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия
Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии
международных турниров «Маре Нострум» в Монако.
В субботу
Ефимова показала результат 1 минута 06,45 секунды. Второй стала шведка Йенни
Юханссон (1.08,05), замкнула тройку австралийка Тейлор Маккеон (1.08,29). Еще
одна россиянка Вера Калашникова показала пятый результат - 1 минута 11,77 секунды.
На
дистанции 100 метров баттерфляем у женщин россиянка Светлана Чимрова стала
второй с результатом 57,78 секунды.
На
дистанции 200 м в плавании брассом у мужчин россиянин Кирилл Пригода показал
второй результат - 2 минуты 10,19 секунды.
Еще один
российский пловец Никита Лобинцев с результатом 49,51 секунды стал вторым на
100-метровке вольным стилем.