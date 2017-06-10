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Ефимова выиграла на 100-метровке брассом в Монако

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии международных турниров «Маре Нострум» в Монако.

В субботу Ефимова показала результат 1 минута 06,45 секунды. Второй стала шведка Йенни Юханссон (1.08,05), замкнула тройку австралийка Тейлор Маккеон (1.08,29). Еще одна россиянка Вера Калашникова показала пятый результат - 1 минута 11,77 секунды.

На дистанции 100 метров баттерфляем у женщин россиянка Светлана Чимрова стала второй с результатом 57,78 секунды.

На дистанции 200 м в плавании брассом у мужчин россиянин Кирилл Пригода показал второй результат - 2 минуты 10,19 секунды.

Еще один российский пловец Никита Лобинцев с результатом 49,51 секунды стал вторым на 100-метровке вольным стилем.

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