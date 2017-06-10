Петреску возглавил ЧФР

Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску вернулся на родину и возглавил румынский ЧФР.

49-летний специалист не работал в Румынии с 2015 года, когда провел один матч с «Тыргу Муреш», после чего принял предложение от «Цзянсу Сунин» из Китая.

Отметим, что Петреску выигрывал чемпионат Румынии в 2009 году вместе с «Унирей». Также в Румынии он работал с «Рапидом» (2004) и «Спортулом» (2004-2005).

Минувший сезон румын начинал в «Кубани», однако уже в октябре был отправлен в отставку и с ноября по май тренировал «Аль-Наср» из ОАЭ.

Добавим, что ЧФР занял четвертое место в высшей лиги Румынии. В следующем сезоне команда будет играть в Лиге Европы.