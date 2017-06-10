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Винус и Харрисон выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Интернациональный дуэт Майкл Винус (Новая Зеландия) и Райан Харрисон (США) стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

Винус и Хариссон в субботу в финале нанесли поражение американцу Дональду Янгу и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу в трех партиях - 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. На корте соперник провели 2 часа 14 минут.

Выигранный трофей стал для обоих теннисистов первым в карьере на турнирах Большого шлема.

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