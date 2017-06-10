Винус и Харрисон выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Интернациональный
дуэт Майкл Винус (Новая Зеландия) и Райан Харрисон (США) стал победителем
Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.
Винус и Хариссон
в субботу в финале нанесли поражение американцу Дональду Янгу и мексиканцу
Сантьяго Гонсалесу в трех партиях - 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. На корте соперник
провели 2 часа 14 минут.
Выигранный трофей
стал для обоих теннисистов первым в карьере на турнирах Большого шлема.
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