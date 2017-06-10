Кайл Хайнс: «Химкам» тяжело без Тодоровича, но для ЦСКА это не имеет никакого значения

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (99:79).

«На этот раз мы были сфокусированы все 40 минут, мы уверенно играли в защите. Конечно, «Химкам» объективно приходится тяжело без травмированного Тодоровича. К тому же Нобель Бунгу-Коло готов не на сто процентов.

Но для нас это не имеет никакого значения, в каком составе выходит соперник – мы просто должны выиграть три матча в этой серии», – приводит «Р-Спорт» слова Хайнса.

Отметим, что во втором матче финальной серии Хайнс набрал пять очков и сделал девять подборов.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдет 13 июня в Химках.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча