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Кайл Хайнс: «Химкам» тяжело без Тодоровича, но для ЦСКА это не имеет никакого значения

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (99:79).

«На этот раз мы были сфокусированы все 40 минут, мы уверенно играли в защите. Конечно, «Химкам» объективно приходится тяжело без травмированного Тодоровича. К тому же Нобель Бунгу-Коло готов не на сто процентов.

Но для нас это не имеет никакого значения, в каком составе выходит соперник – мы просто должны выиграть три матча в этой серии», – приводит «Р-Спорт» слова Хайнса.

Отметим, что во втором матче финальной серии Хайнс набрал пять очков и сделал девять подборов.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдет 13 июня в Химках.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Химки - 99:79

Место и дата

10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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