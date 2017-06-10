Станислав Еремин: «Химки» не верят, что могут победить ЦСКА
Бывший наставник
ЦСКА Станислав Еремин признал, что борьбы в финальном противостоянии Единой
лиги ВТБ между армейским клубом и «Химками» не получается.
«Когда я делал
прогноз о том, что главный матч плей-офф состоялся раньше – в полуфинальной
серии между «Зенитом» и «Химками», то хотел ошибиться. Но, как я и предполагал,
к сожалению, борьбы не получается. Я больше наслаждаюсь красивыми игровыми
моментами – как (Милош) Теодосич, (Алексей) Швед или (Семен) Антонов играют. И
матчи показывают красиво! Но борьбы в этих матчах нет. Баскетбол достаточно
хорошего уровня в этих играх, но просто одна команда верит и знает, что она
победит, а вторая – нет. Чтобы победить ЦСКА, нужно верить в то, что ты можешь
его обыграть. К сожалению, «Химки» не верят. Они уже свое дело сделали (в
полуфинале)», - приводит «Р-Спорт» слова Еремина.
После двух матчей финальной серии до трех побед ЦСКА ведет со счетом 2-0. Третья игра пройдет в Химках 13 июня.
Матч
Место и дата
10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция