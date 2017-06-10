Станислав Еремин: «Химки» не верят, что могут победить ЦСКА

Бывший наставник ЦСКА Станислав Еремин признал, что борьбы в финальном противостоянии Единой лиги ВТБ между армейским клубом и «Химками» не получается.

«Когда я делал прогноз о том, что главный матч плей-офф состоялся раньше – в полуфинальной серии между «Зенитом» и «Химками», то хотел ошибиться. Но, как я и предполагал, к сожалению, борьбы не получается. Я больше наслаждаюсь красивыми игровыми моментами – как (Милош) Теодосич, (Алексей) Швед или (Семен) Антонов играют. И матчи показывают красиво! Но борьбы в этих матчах нет. Баскетбол достаточно хорошего уровня в этих играх, но просто одна команда верит и знает, что она победит, а вторая – нет. Чтобы победить ЦСКА, нужно верить в то, что ты можешь его обыграть. К сожалению, «Химки» не верят. Они уже свое дело сделали (в полуфинале)», - приводит «Р-Спорт» слова Еремина.

После двух матчей финальной серии до трех побед ЦСКА ведет со счетом 2-0. Третья игра пройдет в Химках 13 июня.