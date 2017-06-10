Себастьян Феттель: Скорость «Феррари» позволяет рассчитывать на победу в Канаде

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, которую он завершил на втором месте, уступив только британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

«Думаю, наша скорость позволяет рассчитывать на победу. Я не очень доволен последним кругом в квалификации. Я бы лучше повторил свой второй круг и немного его улучшил. Я сильно атаковал и в результате переусердствовал. Я знал, что мне нужно прибавлять хотя бы на пять тысячных.

Мы предполагали, что «Мерседес» будет очень быстрым, особенно в последнем сегменте. Льюис сработал сегодня лучше и выдал хороший круг. Думаю, мы могли проехать быстрее. Я потерял немного времени во втором повороте, а потом еще две десятые на выходе из него. Я знал, что мне нужно наверстывать и делал это до конца круга.

Тем не менее, машина вела себя очень хорошо. Я был доволен утром. Мы должны хорошо выглядеть в гонке», – приводит Autosport.com слова Феттеля.

Напомним, в итоге лидер чемпионата мира проиграл лучшему кругу Хэмилтона 0,330 секунды.

Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье. Начало – 21:00 (мск).