Светлана Крючкова: 15 июля начну тренироваться с «Енисеем»

Двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова, возобновившая игровую карьеру в красноярском «Енисее», сообщила, что за время перерыва набралась сил и очень соскучилась по волейболу.

«У меня получился достаточно длительный отдых, где-то даже незапланированный. До этого я играла долгое время без перерыва. В какой-то мере накопилась физическая и психологическая усталость. Прошлым летом я думала, что ухожу из волейбола навсегда. Было не самое легкое состояние. Но за этот год я отдохнула, набралась сил, начала заниматься. Потихоньку я вернусь в ту форму, в которой была, и буду радовать болельщиков.

Я еще не разговаривала с руководством «Енисея», но мой агент озвучивал дату 15 июля, когда я приступлю к тренировкам с красноярской командой», - приводит «Р-Спорт» слова Крючковой.

Красноярский клуб завоевал бронзу чемпионата России-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.