Светлана Крючкова: 15 июля начну тренироваться с «Енисеем»
Двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова, возобновившая игровую
карьеру в красноярском «Енисее», сообщила, что за время перерыва набралась сил
и очень соскучилась по волейболу.
«У меня получился достаточно длительный отдых, где-то даже
незапланированный. До этого я играла долгое время без перерыва. В какой-то мере
накопилась физическая и психологическая усталость. Прошлым летом я думала, что
ухожу из волейбола навсегда. Было не самое легкое состояние. Но за этот год я
отдохнула, набралась сил, начала заниматься. Потихоньку я вернусь в ту форму, в
которой была, и буду радовать болельщиков.
Я еще не разговаривала с руководством «Енисея», но мой агент
озвучивал дату 15 июля, когда я приступлю к тренировкам с красноярской
командой», - приводит «Р-Спорт» слова Крючковой.
Красноярский клуб завоевал бронзу чемпионата России-2016/17 и в
следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.