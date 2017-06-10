Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболе
Источник: RT на русскомКомментарии
Немецкий телеканал ARD во
главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный
бразильскому футболу, сообщает RT,
ссылаясь на издание Sportshau.
В результате расследования
журналисты получили доступ к примерно 200 документам, доказывающим
использование бразильским врачом Жулио Сезаром Алвесом запрещенных препаратов
при лечении футболистов.
Отмечается, что в число
постоянных пациентов Алвеса входил Роберто Карлос, чемпион мира и трехкратный
победитель Лиги чемпионов в составе «Реала», а также бывший защитник махачкалинского
«Анжи».
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