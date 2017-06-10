Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия2 : 2Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 3Дания
Футбол  Норвегия1 : 1Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Немецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.

В результате расследования журналисты получили доступ к примерно 200 документам, доказывающим использование бразильским врачом Жулио Сезаром Алвесом запрещенных препаратов при лечении футболистов.

Отмечается, что в число постоянных пациентов Алвеса входил Роберто Карлос, чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала», а также бывший защитник махачкалинского «Анжи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберто Карлос: Марсело не догнал меня по количеству побед в Лиге чемпионовБывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос заявил, что действующий футболист мадридского клуба Марсело не сравнялся с ним по количеству побед в Лиге чемпионов.Кирилл Кикнадзе: ...и вдруг Макларену привиделась ФСБКирилл Кикнадзе: ...и вдруг Макларену привиделась ФСБОбозреватель «Советского спорта» встретился с автором и ведущим программы «Спортивный заговор» на «Матч ТВ», чтобы расспросить егоДжеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьДжеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьМогли ли вы надеяться, что когда-нибудь еще увидите, как Джеррард пасует Оуэну? Летом в Лондоне будет и не такое.2 апреля ARD покажет новый фильм о допингеНемецкий телеканал ARD 2 апреля покажет очередной фильм о допинге, об этом сообщил в своем твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.Роберто Карлос: Россия очень хорошо готова к Кубку конфедерацийБывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос уверен в том, что Россия на высоком уровне проведет Кубок конфедераций-2017.Роберто Карлос: В России будет один из лучших Кубков конфедерацийЧемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших в истории.Вербованная «Степанова в юбке». Андрей Дмитриев – антигерой неделиВербованная «Степанова в юбке». Андрей Дмитриев – антигерой неделиКак из перспективного бегуна превратиться в гонимого всеми беглеца.Расизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраРасизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраЧтобы бороться с проблемой, необходимо признать ее наличие.Павел Колобков: Не знаю, с какими хоккеистами работает доктор ПортугаловМинистр спорта России прокомментировал заявление журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт по доктору Сергею Португалову.Положительный фрик. Почему я считаю честным героя нового фильма ARDПоложительный фрик. Почему я считаю честным героя нового фильма ARDОбозреватель «Советского спорта» – о новом персонаже борьбы с допингом в России, которого уже тоже успели назвать предателем.Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спортеНемецкий телеканал ARD презентовал новый 10-минутный фильм Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте.Бывший тренер Дмитриева: Участием в фильме ARD Андрей хочет привлечь к себе вниманиеБывший тренер бегуна Андрея Дмитриева Александр Гуков рассказал о спортсмене, который стал информатором в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике.Андрей Сильнов: Авторы фильмов ARD перечисляют бездоказательные фактыПервый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о том, чего ждет от нового фильма немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.Михаил Мамиашвили: Очередной фильм Зеппельта – это выход за рамки спортивных, этических и моральных нормПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.Фабио Капелло: Трансфер Роберто Карлоса в «Реал» – самый быстрый в историиБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о переходе бразильского защитника Роберто Карлоса из «Интера» в «Реал» и своем возвращении в «Милан».Хайо Зеппельт: Я совсем не против РоссииХайо Зеппельт: Я совсем не против РоссииПрестижные международные награды журналистам, занимающейся расследовательской журналистикой, вручали в Таллинне в минувшую среду.Автор фильмов о допинге Хайо Зеппельт получит наградуАвтор скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт вошел в число претендентов на престижную международную премию «Профессия - журналист», которая будет вручена сегодня вечером в Таллинне.Хайо Зеппельт: Россия развязала допинговую войну, а в мой адрес поступали угрозыНемецкий журналист Хайо Зеппельт настаивает на расширении санкций в отношении российского спорта из-за государственной поддержки допинга.Хайо Зеппельт: Я получаю ежедневные угрозы и оскорбленияНемецкий журналист Хайо Зеппельт, ставший автором серии нашумевших фильмов ARD о допинге в российской легкой атлетике, сообщил, что ему каждый день поступают угрозы.Хайо Зеппельт: В анализах Клишиной нашли следы ДНК двух человекОбозреватель немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что могло послужить причиной отстранения российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной от Олимпийских игр.
Формула-1
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Феттель – второй, Квят – 11-й
Футбол
Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на Востоке
Футбол
Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцами
Футбол
Сборная Казахстана дома проиграла датчанам
все новости
Роберто Карлос
Роберто Карлосвсе новости
Хайо Зеппельт
Хайо Зеппельтвсе новости