Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеру

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение, пообщавшись с семьей и послушав свой внутренний голос. Можно сказать, что я подошел к границам своих физических возможностей», – приводит слова 39-летнего нападающего официальный сайт ХПК.

Минувший сезон Капанен провел в своем родном клубе, в котором начинал карьеру в сезоне 1995/1996. А до этого на протяжении восьми лет он играл в КХЛ за «Ак Барс» (2008-2013), «Лев» (2013-2014) и «Йокерит» (2014-2016).

В составе «Ак Барса» форвард дважды выиграл Кубок Гагарина (2008, 2009), а вместе с «Левом» дошел до финала плей-офф (2014). Всего в лиге Капанен провел 510 матчей и набрал 298 (101+197) очков.

С 2001 по 2008 годы финн выступал в НХЛ за «Даллас», «Атланту» и «Финикс», а в локаутный сезон 2004/2005 Капанен играл в Швейцарии за «Цуг».

В 2001 году Капанен стал чемпионом Финляндии в составе ТПС, а до этого трижды был бронзовым призером с ХПК (1997, 1999, 2000).

В составе сборной Финляндии Капанен выиграл золото (2011), два серебра (2001, 2007) и две бронзы (2000, 2008) чемпионата мира, серебро (2006) и бронзу (2010) Олимпийских игр, серебро Кубка мира (2004), золото молодежного чемпионата мира (1998).

В 2009 году Капанен стал лучшим снайпером чемпионата мира и игроком года в Финляндии.