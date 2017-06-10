Александр Бородюк: Дания – это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальти

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после поражения от команды Дании в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил странное поведение соперника.



«Я поблагодарил своих ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики. Дания - это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам — там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами», - приводит Sports.kz слова Бородюка.

В следующих матчах отборочного цикла команда Казахстана 1 сентября примет черногорцев, а датчане в этот день примут поляков.

Встреча, прошедшая в субботу в городе Алматы на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 27-й минуте отличился Николай Йоргенсен, а на 51-й Кристиан Эриксен удвоил преимущество датчан. На 76-й минуте Исламбек Куат отыграл один мяч. Но на 81-й минуте Каспер Дольберг восстановил разницу в два мяча.

Отметим, что, начиная с 43-й минуты хозяева играли вдесятером – прямую красную карточку получил Бауыржан Исламхан.

Таким образом, датчане набрали 10 очков и вышли на второе место в группе Е, преследуя Польшу (13 очков и матч в запасе). У Казахстана по-прежнему два очка. Команда Александра Бородюка идет последней, шестой.