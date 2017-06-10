Александр Бородюк: Дания – это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальти
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тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после поражения от команды Дании в
матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил странное поведение
соперника.
«Я поблагодарил своих ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили
характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики.
Дания - это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И
по пенальти, и по другим моментам — там ничего такого не было. Это была просто
борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя.
После каждого стыка они кричали так, что слышно было
даже за горами», - приводит Sports.kz слова Бородюка.
В следующих матчах отборочного цикла команда Казахстана 1 сентября примет черногорцев, а датчане в этот день примут поляков.
Встреча, прошедшая в субботу в городе Алматы на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 27-й минуте отличился Николай Йоргенсен, а на 51-й Кристиан Эриксен удвоил преимущество датчан. На 76-й минуте Исламбек Куат отыграл один мяч. Но на 81-й минуте Каспер Дольберг восстановил разницу в два мяча.
Отметим, что, начиная с 43-й минуты хозяева играли вдесятером – прямую красную карточку получил Бауыржан Исламхан.
Таким образом, датчане набрали 10 очков и вышли на второе место в группе Е, преследуя Польшу (13 очков и матч в запасе). У Казахстана по-прежнему два очка. Команда Александра Бородюка идет последней, шестой.
Матч
Голы
Йоргенсен Н. 27 (0:1). Эриксен 50 (0:2 - пен.). Куат 76 (1:2). Дольберг 81 (1:3).
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция