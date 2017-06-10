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Коблова стала чемпионкой России

Источник:  Федерация спортивной борьбы РоссииКомментарии

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова стала чемпионкой России.

На турнире в Каспийске 24-летняя Коблова, представляющая Московскую область и Санкт-Петербург, победила в весовой категории до 58 килограммов.

В финальной схватке Коблова нанесла поражение Хадижат Муртузалиевой из Дагестана (6:2). Бронзовыми призерами в весе до 58 кг стали Алина Казымова (Саха (Якутия)) и Ульяна Тукуренова (Бурятия – Москва).

Напомним, в карьере Кобловой две медали чемпионата мира – бронза (2013) и серебро (2014), а также победа на чемпионате Европы (2013) и Универсиаде (2013).

В финале олимпийского турнира Коблова проиграла Каори Ите из Японии.

Также чемпионками России стали Анжела Катаева (до 75 кг) Ханум Велиева (до 69 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 48 кг).

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