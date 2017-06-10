Немцы забили 7 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Футболисты сборной Германии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома уверенно обыграли команду Сан-Марино.

Встреча, прошедшая в субботу в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В их составе хет-триком отметился Сандро Вагнер, а еще по мячу забили Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи и Юлиан Брандт.

Таким образом, немцы набрали 18 очков и упрочили лидерство в группе С. Второй в ней идет команда Северной Ирландии, у которой 13 очков. У сборной Сан-Марино по-прежнему очков нет.

В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 немцы 1 сентября в гостях сыграют с чехами, а команда Сан-Марино в этот день примет Северную Ирландию.