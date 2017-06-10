Немцы забили 7 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Футболисты
сборной Германии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018
дома уверенно обыграли команду Сан-Марино.
Встреча,
прошедшая в субботу в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счетом 7:0
в пользу хозяев. В их составе хет-триком отметился Сандро Вагнер, а еще по мячу
забили Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи и Юлиан Брандт.
Таким
образом, немцы набрали 18 очков и упрочили лидерство в группе С. Второй в ней
идет команда Северной Ирландии, у которой 13 очков. У сборной Сан-Марино
по-прежнему очков нет.
В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 немцы 1 сентября в гостях сыграют с чехами, а команда Сан-Марино в этот день примет Северную Ирландию.
Матч
Германия - Сан-Марино - 7:0 (4:0)
Голы
Дракслер 11 (1:0). Вагнер 16 (2:0). Вагнер 29 (3:0). Юнес 38 (4:0). Мустафи 47 (5:0). Брандт 72 (6:0). Вагнер 85 (7:0).
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция