Хет-трик Левандовски принес полякам победу над румынами

Футболисты сборной Польши в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома уверенно обыграли команду Румынии.

Встреча, прошедшая в субботу в Варшаве на стадионе «Народовы», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил нападающий Роберт Левандовски, причем дважды он отличился с пенальти. У гостей мяч престижа забил Богдан Станку.

Таким образом, поляки набрали 16 очков и упрочили лидерство в группе Е. Второй в ней идут датчане, у которых в активе 10 очков. У румын, которые по-прежнему занимают четвертое место, осталось шесть очков.

В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 поляки 1 сентября сыграют на выезде с датчанами, а румыны в этот день примут команду Армении.