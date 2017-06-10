Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия2 : 2Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 3Дания
Футбол  Норвегия1 : 1Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хет-трик Левандовски принес полякам победу над румынами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Польши в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома уверенно обыграли команду Румынии.

Встреча, прошедшая в субботу в Варшаве на стадионе «Народовы», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил нападающий Роберт Левандовски, причем дважды он отличился с пенальти. У гостей мяч престижа забил Богдан Станку.

Таким образом, поляки набрали 16 очков и упрочили лидерство в группе Е. Второй в ней идут датчане, у которых в активе 10 очков. У румын, которые по-прежнему занимают четвертое место, осталось шесть очков.

В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 поляки 1 сентября сыграют на выезде с датчанами, а румыны в этот день примут команду Армении.

Матч

Польша - Румыния - 3:1 (1:0)

Голы

Левандовски 28 (1:0 - пен.). Левандовски 57 (2:0). Левандовски 62 (3:0 - пен.). Станку 77 (3:1).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бечирай поучаствовал в победе Черногории над АрмениейСборная Черногории одержала в Подгорице победу над Арменией (4:1) в матче шестого тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.Немцы забили 7 безответных мячей в ворота Сан-МариноФутболисты сборной Германии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома уверенно обыграли команду Сан-Марино.Александр Бородюк: Дания – это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальтиГлавный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после поражения от команды Дании в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил странное поведение соперника.Сборная Азербайджана дома проиграла команде Северной ИрландииФутболисты сборной Азербайджана в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли команде Северной Ирландии.Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцамиФутболисты сборной Шотландии в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома сыграли вничью с командой Англии.Сборная Казахстана дома проиграла датчанамФутболисты сборной Казахстана в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома проиграли команде Дании.Словения переиграла Мальту и вышла на второе место в группе FСборная Словении переиграла команду Мальты в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.Марат Хайруллин: Сборная Казахстана будет биться с Данией до концаКапитан «Атырау» Марат Хайруллин поделился ожиданиями от домашней встречи сборной Казахстана с командой Дании в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Стивен Джеррард: Руни? Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборнойБывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард Уэйн Руни проведет следующий сезон сильнее предыдущего.Георги Костадинов: Трудно играть против команды, которая защищается вдесятеромПолузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал выездное поражение от команды Белоруссии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018«Советский спорт» анонсирует субботние отборочные матчи ЧМ-2018.Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для РоссииФорвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года принесет пользу России.ВИДЕО ДНЯ: Тренер боснийцев выбил зуб игроку греков в матче квалификации ЧМ-2018Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью (0:0). После матча произошла массовая драка с участием игроков и тренеров.Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную ГолландииВ матче со сборной Люксембурга в квалификации (5:0) полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это новый рекорд «оранжевых».Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Букмекеры не сомневаются в победе Германии над Сан-Марино и не принимают ставок на этот исходСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино. Букмекеры уверены в том, что победу одержат немцы.Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с ШотландиейСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии. Букмекеры считают фаворитом встречи английскую команду.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.ЧМ-2018. Квалификация. Шотландия – Англия, Германия – Сан-Марино и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игреГлавный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.
Формула-1
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Феттель – второй, Квят – 11-й
Футбол
Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на Востоке
Футбол
Гол Кейна спас англичан от поражения в матче с шотландцами
Футбол
Сборная Казахстана дома проиграла датчанам
все новости
Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Польша
Польшакалендарьстатистика
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости