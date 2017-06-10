Хет-трик Левандовски принес полякам победу над румынами
Футболисты
сборной Польши в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018
дома уверенно обыграли команду Румынии.
Встреча,
прошедшая в субботу в Варшаве на стадионе «Народовы», завершилась со счетом 3:1
в пользу хозяев. В их составе три мяча забил нападающий Роберт Левандовски,
причем дважды он отличился с пенальти. У гостей мяч престижа забил Богдан
Станку.
Таким
образом, поляки набрали 16 очков и упрочили лидерство в группе Е. Второй в ней идут
датчане, у которых в активе 10 очков. У румын, которые по-прежнему занимают
четвертое место, осталось шесть очков.
В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 поляки 1 сентября сыграют на выезде с датчанами, а румыны в этот день примут команду Армении.
Матч
Голы
Левандовски 28 (1:0 - пен.). Левандовски 57 (2:0). Левандовски 62 (3:0 - пен.). Станку 77 (3:1).
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция