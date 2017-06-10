Бечирай поучаствовал в победе Черногории над Арменией
Сборная Черногории
одержала в Подгорице победу над Арменией (4:1) в матче шестого тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.
На второй минуте счет в матче открыл форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай, после чего хет-трик сделал нападающий «Севильи» Стеван Йоветич.
Отметим, что полный матч за хозяев провел также защитник «Ростова» Марко Симич.
У гостей все 90 минут сыграл форвард новичка премьер-лиги «СКА-Хабаровска» Руслан Корян, который размочил счет в матче за минуту до конца основного времени игры.
Черногория набрала десять очков и вновь сравнялась с Данией, которая ранее нанесла поражение Казахстану. Эти две команды отстают на шесть очков от лидера группы – Польши.
В седьмом туре 1 сентября Черногория сыграет в гостях с Казахстаном, а Армения – с Румынией.
Подгорица
(Черногория)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа E
6-й тур
Матч
Черногория - Армения - 4:1 (2:0)
Голы
Бечирай 2 (1:0). Йоветич 28 (2:0). Йоветич 54 (3:0). Йоветич 82 (4:0). Корян 89 (4:1).
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция