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Бечирай поучаствовал в победе Черногории над Арменией

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Сборная Черногории одержала в Подгорице победу над Арменией (4:1) в матче шестого тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

На второй минуте счет в матче открыл форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай, после чего хет-трик сделал нападающий «Севильи» Стеван Йоветич.

Отметим, что полный матч за хозяев провел также защитник «Ростова» Марко Симич.

У гостей все 90 минут сыграл форвард новичка премьер-лиги «СКА-Хабаровска» Руслан Корян, который размочил счет в матче за минуту до конца основного времени игры.

Черногория набрала десять очков и вновь сравнялась с Данией, которая ранее нанесла поражение Казахстану. Эти две команды отстают на шесть очков от лидера группы – Польши.

В седьмом туре 1 сентября Черногория сыграет в гостях с Казахстаном, а Армения – с Румынией.

Подгорица (Черногория)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа E

6-й тур

Матч

Черногория - Армения - 4:1 (2:0)

Голы

Бечирай 2 (1:0). Йоветич 28 (2:0). Йоветич 54 (3:0). Йоветич 82 (4:0). Корян 89 (4:1).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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