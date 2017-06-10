Бечирай поучаствовал в победе Черногории над Арменией

Сборная Черногории одержала в Подгорице победу над Арменией (4:1) в матче шестого тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

На второй минуте счет в матче открыл форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай, после чего хет-трик сделал нападающий «Севильи» Стеван Йоветич.

Отметим, что полный матч за хозяев провел также защитник «Ростова» Марко Симич.

У гостей все 90 минут сыграл форвард новичка премьер-лиги «СКА-Хабаровска» Руслан Корян, который размочил счет в матче за минуту до конца основного времени игры.

Черногория набрала десять очков и вновь сравнялась с Данией, которая ранее нанесла поражение Казахстану. Эти две команды отстают на шесть очков от лидера группы – Польши.

В седьмом туре 1 сентября Черногория сыграет в гостях с Казахстаном, а Армения – с Румынией.

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