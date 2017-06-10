Норвегия и Чехия сыграли вничью в отборе к ЧМ-2018

Сборные Норвегии и Чехии завершили вничью (1:1) матч шестого тура группы C отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Игра проходила на стадионе «Уллеволл» в Осло.

На 36-й минуте счет в матче открыл чешский защитник «Вердера» Теодор Гебре Селассие. Хозяева отыгрались на десятой минуте второго тайма после того, как форвард «Сент-Этьена» Александер Тофт-Содерлунд реализовал пенальти.

После этого матча отставание Чехии от занимающей второе место в группе сборной Северной Ирландии увеличилось до четырех очков. Сборная Норвегии с четырьмя очками занимает пятое место.

В седьмом туре 1 сентября Норвегия примет Азербайджан, а Чехия сыграет дома с Германией.

Осло (Норвегия)

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