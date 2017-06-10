Норвегия и Чехия сыграли вничью в отборе к ЧМ-2018
Сборные Норвегии и
Чехии завершили вничью (1:1) матч шестого тура группы C отборочного
турнира чемпионата мира 2018 года в России. Игра проходила на стадионе «Уллеволл»
в Осло.
На 36-й минуте счет в матче открыл чешский защитник «Вердера» Теодор Гебре Селассие. Хозяева отыгрались на десятой минуте второго тайма после того, как форвард «Сент-Этьена» Александер Тофт-Содерлунд реализовал пенальти.
После этого матча отставание Чехии от занимающей второе место в группе сборной Северной Ирландии увеличилось до четырех очков. Сборная Норвегии с четырьмя очками занимает пятое место.
В седьмом туре 1 сентября Норвегия примет Азербайджан, а Чехия сыграет дома с Германией.
Осло (Норвегия)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа C
6-й тур
Матч
Голы
Селассие 36 (0:1). Содерлунд 55 (1:1 - пен.).
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция