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Норвегия и Чехия сыграли вничью в отборе к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборные Норвегии и Чехии завершили вничью (1:1) матч шестого тура группы C отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Игра проходила на стадионе «Уллеволл» в Осло.

На 36-й минуте счет в матче открыл чешский защитник «Вердера» Теодор Гебре Селассие. Хозяева отыгрались на десятой минуте второго тайма после того, как форвард «Сент-Этьена» Александер Тофт-Содерлунд реализовал пенальти.

После этого матча отставание Чехии от занимающей второе место в группе сборной Северной Ирландии увеличилось до четырех очков. Сборная Норвегии с четырьмя очками занимает пятое место.

В седьмом туре 1 сентября Норвегия примет Азербайджан, а Чехия сыграет дома с Германией.

Осло (Норвегия)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C

6-й тур

Матч

Норвегия - Чехия - 1:1 (0:1)

Голы

Селассие 36 (0:1). Содерлунд 55 (1:1 - пен.).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция


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