Гол Гамшика принес словакам победу над литовцами

Футболисты сборной Литвы в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 дома уверенно уступили команде Словакии.

Встреча, прошедшая в субботу в Вильнюсе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Владимир Вайсс и Марек Гамшик. У хозяев в компенсированное ко второму тайму время отличился Арвидас Новиковас.

Таким образом, словаки набрали 12 очков и снова вышли на второе место в группе F. 14 очков в активе англичан, а 11 – у словенцев. У литовцев по-прежнему пять очков. Эта сборная идет пятой.

В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 литовцы 1 сентября примут шотландцев, а словаки в этот день дома сыграют с словенцами.