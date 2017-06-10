Гол Гамшика принес словакам победу над литовцами
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
сборной Литвы в своем шестом матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018
дома уверенно уступили команде Словакии.
Встреча,
прошедшая в субботу в Вильнюсе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их
составе по мячу забили Владимир Вайсс и Марек Гамшик. У хозяев в компенсированное
ко второму тайму время отличился Арвидас Новиковас.
Таким
образом, словаки набрали 12 очков и снова вышли на второе место в группе F. 14 очков в активе англичан, а 11 – у словенцев.
У литовцев по-прежнему пять очков. Эта сборная идет пятой.
В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 литовцы 1 сентября примут шотландцев, а словаки в этот день дома сыграют с словенцами.
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