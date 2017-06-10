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«Лада» пригласила на просмотр Дьякова

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Защитник Кирилл Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт клуба.

24-летний игрок обороны провел минувший сезон в «Металлурге» из Новокузнецка и сделал две голевые передачи в 21 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «–5» и 28 минутах штрафа. Также на его счету 13 (4+9) очков в 25 матчах за «Ариаду» в ВХЛ при показателе полезности «–6» и 16 минутах штрафа.

Отметим, что в сезоне 2014/2015 Дьяков уже играл в «Ладе», но провел за команду всего два матча.

Также до этого защитник играл в «Крыльях Советов», «Югре», «Торпедо», «Сарове», «Нефтехимике» и «Рубине».

В 2013 году в составе молодежной сборной России Дьяков стал бронзовым призером чемпионата мира.

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