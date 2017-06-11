«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности
с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа.
22-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт.
We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU— Manchester United (@ManUtd) 10 июня 2017 г.
Сумма трансфера не разглашается, но по данным авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de, «Бенфика» выручит за игрока порядка 35
миллионов евро.
В минувшем сезоне Линделеф принял участие в 47 матчах «орлов»
и забил один мяч.
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