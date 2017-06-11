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«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа.

22-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «Бенфика» выручит за игрока порядка 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Линделеф принял участие в 47 матчах «орлов» и забил один мяч.

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