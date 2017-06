«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа.

22-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU