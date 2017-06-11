Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме и Уимблдон из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит травяной сезон 2017 года из-за травмы, об этом спортсменка сообщила сама.

«После дополнительных обследований мышц, надрыв которой случился в Риме, стало понято, что к сожалению травма не позволит мне соревноваться на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть.

Я хочу поблагодарить LTA за их поддержку моего возвращения и предоставление мне «уайлд-кард» в Бирмингем. Надеюсь, многие из вас все равно придут на этот турнир.

Я с нетерпеньем жду встречи с вами там в следующем году. Я продолжу работу над своим восстановлением, мой следующий турнир пройдет в Стэнфорде», — написала Шарапова в Facebook.

Напомним, турнир в Бирмингеме пройдет с 17 по 25 июня, Уимблдон – с 3 по 16 июля, соревнования в Стэнфорде – с 31 июля по 6 августа.