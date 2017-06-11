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«Ростов» в Австрии провел первую тренировку под руководством Кучука

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии
«Ростов» в Австрии провел первую тренировку под руководством Кучука
Фото: ФК «Ростов»

Футболисты «Ростова» прибыли в Австрию на предсезонный сбор и провели первую тренировку под руководством Леонида Кучука и его тренерского штаба.

«Дорога на австрийского городка Бад-Радкерсбург заняла у игроков практически полдня. Сначала команда долетела из Москвы до хорватского Загреба, а следом села в автобус и примерно через три часа оказалась в отеле.

После ужина игроков ждала первая тренировка под руководством нового тренерского штаба. После теплой церемонии знакомства футболисты провели втягивающее занятие, которое продолжалось около часа», - говорится на официальном сайте желто-синих.

На первый сбор «Ростов» прибыл в следующем составе: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Дмитрий Скопинцев, Александр Трошечкин, Саид Ахмаев, Дмитрий Вебер, Валерий Ярошенко, Хорен Байрамян, Андрей Препелицэ, Сергей Паршивлюк, Тимофей Калачев, Павел Могилевец, Александр Гацкан, Марко Девич, Артем Соболь, Дмитрий Тананнев, Андрей Сиденко, Максим Григорьев, Андрей Сорокин.

Футболисты, которые задействованы в своих национальных сборных, приступят к тренировкам позже. 

Напомним, Кучук возглавил «Ростов» 9 июня, подписав соглашение с клубом по системе «1+1». В его тренерский штаб вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер) и Дмитрий Кириченко (тренер).

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