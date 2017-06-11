Льюис Хэмилтон: После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводы
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от
победы в квалификации Гран-при Канады.
«Я счастлив! Многие годы я хорошо выступал в Монреале.
Борьба с «Феррари» была плотной – они очень быстры в этот уик-энд. Мне пришлось
сильно постараться, но круг получился потрясающим!
Я просто не могу поверить, что мне удалось собрать вместе
все составляющие. После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводы, этим
результатом я обязан всем сотрудникам команды на базах в Брэкли и Бриксуорте»,
- приводит слова Хэмилтона F1news.ru
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