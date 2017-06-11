Льюис Хэмилтон: После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Канады.

«Я счастлив! Многие годы я хорошо выступал в Монреале. Борьба с «Феррари» была плотной – они очень быстры в этот уик-энд. Мне пришлось сильно постараться, но круг получился потрясающим!

Я просто не могу поверить, что мне удалось собрать вместе все составляющие. После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводы, этим результатом я обязан всем сотрудникам команды на базах в Брэкли и Бриксуорте», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru