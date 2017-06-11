Себастьян Феттель: Я не в восторге от финального круга квалификации в Канаде

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, по итогам которой немец стал вторым, уступив только Льюису Хэмилтону («Мерседес»).

«Я не в восторге от финального круга. До этого момента квалификация складывалась для нас хорошо, но эту попытку мне бы хотелось провести еще раз и скинуть немного времени.

Я старался атаковать изо всех сил и в какой-то момент зашел слишком далеко, после чего просто пытался наверстать потерянное», - приводит слова Феттеля Motorsport.com.