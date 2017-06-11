Себастьян Феттель: Я не в восторге от финального круга квалификации в Канаде
Источник: Motorsport.comКомментарии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации
Гран-при Канады, по итогам которой немец стал вторым, уступив только Льюису
Хэмилтону («Мерседес»).
«Я не в восторге от финального круга. До этого момента
квалификация складывалась для нас хорошо, но эту попытку мне бы хотелось
провести еще раз и скинуть немного времени.
Я старался атаковать изо всех сил и в какой-то момент зашел
слишком далеко, после чего просто пытался наверстать потерянное», - приводит
слова Феттеля Motorsport.com.
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