«Ахмат» объявил о продлении контрактов с Родолфо и Городовым
Источник: ФК «Терек»Комментарии
Футбольный клуб «Ахмат» продлил контракт с голкипером
Евгением Городовым и защитником Родолфо, сообщает официальный сайт грозненской
команды.
С бразильцем заключен контракт еще на один год, а с вратарем
на два года.
Напомним, Родолфо выступает за «Ахмат» с 2015
года, за это время он провел за грозненский клуб 49 матчей и забил один мяч, а Городов
присоединился к грозненскому клубу в 2013 году, с тех пор провел 63 матча за
чеченский клуб.
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