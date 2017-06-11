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«Ахмат» объявил о продлении контрактов с Родолфо и Городовым

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Футбольный клуб «Ахмат» продлил контракт с голкипером Евгением Городовым и защитником Родолфо, сообщает официальный сайт грозненской команды.

С бразильцем заключен контракт еще на один год, а с вратарем на два года.

Напомним, Родолфо выступает за «Ахмат» с 2015 года, за это время он провел за грозненский клуб 49 матчей и забил один мяч, а Городов присоединился к грозненскому клубу в 2013 году, с тех пор провел 63 матча за чеченский клуб.

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