«Ахмат» объявил о продлении контрактов с Родолфо и Городовым

Футбольный клуб «Ахмат» продлил контракт с голкипером Евгением Городовым и защитником Родолфо, сообщает официальный сайт грозненской команды.

С бразильцем заключен контракт еще на один год, а с вратарем на два года.

Напомним, Родолфо выступает за «Ахмат» с 2015 года, за это время он провел за грозненский клуб 49 матчей и забил один мяч, а Городов присоединился к грозненскому клубу в 2013 году, с тех пор провел 63 матча за чеченский клуб.