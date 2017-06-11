Карлос Сайнс: Если Квят не начнет меня уважать, то я буду кусаться
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс обвинил своего напарника
россиянина Даниила Квята в нечестной игре.
Во время квалификации Гран-при Канады Сайнс пожаловался инженеру
команды на действия Квята, сказав: «Просто чтобы вы знали – я не собираюсь
давать Даниилу никакого слипстрима. Это просто нечестно. В следующий раз, если
он не начнет меня уважать, я буду кусаться».
После квалификации, победителем которой стал гонщик «Мерседес»
Льюис Хэмилтон, журналисты обратились к испанцу из «Торо Россо» за
разъяснениями.
«Я жаловался, потому что сам в тот момент не использовал
слипстрим, но гонщики за моей спиной пользовались моей машиной. Среди них был
мой напарник. И это приносило ему три-четыре десятых на каждом круге. Мне это
не нравилось, так как я рассчитывал на равные шансы. Когда вы просто так
получаете на прямых четыре десятых – это вовсе не равные шансы. Это нечестно»,
- приводит слова Сайнса Motorsport.com.
Напомним, 23-летний россиянин в гонке будет стартовать с
11-й позиции, а его партнер по команде с 13-й.