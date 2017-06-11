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Карлос Сайнс: Если Квят не начнет меня уважать, то я буду кусаться

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс обвинил своего напарника россиянина Даниила Квята в нечестной игре.

Во время квалификации Гран-при Канады Сайнс пожаловался инженеру команды на действия Квята, сказав: «Просто чтобы вы знали – я не собираюсь давать Даниилу никакого слипстрима. Это просто нечестно. В следующий раз, если он не начнет меня уважать, я буду кусаться».

После квалификации, победителем которой стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, журналисты обратились к испанцу из «Торо Россо» за разъяснениями.

«Я жаловался, потому что сам в тот момент не использовал слипстрим, но гонщики за моей спиной пользовались моей машиной. Среди них был мой напарник. И это приносило ему три-четыре десятых на каждом круге. Мне это не нравилось, так как я рассчитывал на равные шансы. Когда вы просто так получаете на прямых четыре десятых – это вовсе не равные шансы. Это нечестно», - приводит слова Сайнса Motorsport.com.

Напомним, 23-летний россиянин в гонке будет стартовать с 11-й позиции, а его партнер по команде с 13-й.

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