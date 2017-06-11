Футболисты «Динамо» прибыли в Болгарию на первый летний сбор

Футболисты московского «Динамо», вышли из отпуска, провели три дня в Новогорске, где прошли медобследование, а в субботу, 10 июня прибыли в Болгарию на первый летний сбор, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Команда прилетела в Варну в 14 часов, а в 15.15 заселилась в номера отеля. Обед, отдых, и в 18 часов динамовцы отправились на первую тренировку.

В занятии приняли участие 20 футболистов: Шунин, Нарубин, Лещук, Козлов, Морозов, Хольмен, Белоруков, Калугин, С.Терехов, Темников, Катрич, Ташаев, Ионов, Сапета, Соснин, Зотов, Кузьмин, Панченко, Луценко и Погребняк.

Прилетели на сбор также А. Терехов и Рыков, но они пока тренируются по индивидуальной программе.

16 июня подопечных Юрия Калитвинцева ждет первый тест – встреча с клубом второго болгарского дивизиона «Черноморец».