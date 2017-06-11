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Маркелов покинул московское «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Иван Маркелов покинул команду по окончании контракта.

«Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте бело-голубых.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

По информации телеканала «Матч ТВ», Маркелов в ближайшее время отправится на просмотр в «Анжи».

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