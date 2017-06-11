Маркелов покинул московское «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Полузащитник московского «Динамо» Иван Маркелов покинул
команду по окончании контракта.
«Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за
совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на
официальном сайте бело-голубых.
Напомним, в минувшем сезоне 29-летний футболист принял
участие в 18 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал одну
результативную передачу.
По информации телеканала «Матч ТВ», Маркелов в ближайшее время отправится на просмотр в «Анжи».
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