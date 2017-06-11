Базу «Крыльев Советов» посетила съемочная группа FIFA
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Фото: ФК «Крылья Советов»
Футбольную базу «Крыльев Советов» посетила съемочная группа FIFA, сообщает официальный
сайт самарской команды.
Телевизионная группа готовит материал, в котором расскажет о
ходе подготовки города к чемпионату мира-2018.
Съемки также прошли в филармонии, куда на спектакль
«Путешествие футбольного мяча» были приглашены воспитанники «Крыльев
Советов» 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годов вместе с тренерами и
родителями.
В мировой эфир фильм выйдет в конце июня, в самый разгар
Кубка Конфедераций.
Напомним, Самара примет шесть матчей предстоящего ЧМ по
футболу. На новом стадионе «Самара Арена» пройдут четыре игры группового этапа,
а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
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