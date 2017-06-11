Футбольную базу «Крыльев Советов» посетила съемочная группа FIFA, сообщает официальный сайт самарской команды.

Телевизионная группа готовит материал, в котором расскажет о ходе подготовки города к чемпионату мира-2018.

Съемки также прошли в филармонии, куда на спектакль «Путешествие футбольного мяча» были приглашены воспитанники «Крыльев Советов» 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годов вместе с тренерами и родителями.

В мировой эфир фильм выйдет в конце июня, в самый разгар Кубка Конфедераций.

Напомним, Самара примет шесть матчей предстоящего ЧМ по футболу. На новом стадионе «Самара Арена» пройдут четыре игры группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.