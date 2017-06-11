Вагнер Лав перейдет «Аланьяспора» в «Галатасарай»

Бывший форвард ЦСКА, ныне игрок турецкого «Аланьяспора» Вагнер Лав продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Milliyet.

По информации издания, желто-красные успешно провели переговоры с 33-летним бразильцем и в ближайшее время объявят о сделке.

Напомним, в минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 мяча в 28 матчах.

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