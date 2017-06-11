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Футболисты «Тамбова» приняли участие в съемках фильма «Тренер»

Источник:  ФК «Тамбов»Комментарии

Футболисты «Тамбова» приняли участие в съемках фильма «Тренер», режиссером и исполнителем главной роли которого является Данила Козловский.

В съемках участие приняли защитники Марат Быстров и Алексей Михалев, полузащитники Денис Поярков и Илья Спицын, нападающий Андрей Часовских, спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, главный тренер команды Андрей Талалаев, тренер вратарей Сергей Куликов, администратор Алексей Снетков и специалист по работе с болельщиками Антон Костров.

«Согласно сюжету, провинциальная команда «Метеор» проигрывает на своем поле «Тамбову» со счетом 0:3. В итоге, нашему клубу было предложено от реалий обыденной жизни далеко не отходить и сыграть в фильме образ самого себя. Отчетная часть съемок проходила в городе Новороссийск, на стадионе местного «Черноморца». К слову, арену полностью на время работы переделали под цвета и знамена вымышленного «Метеора», - говорится на официальном сайте «Тамбова».

Напомним, выход фильма запланирован на весну следующего года в преддверии старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

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