Футболисты «Тамбова» приняли участие в съемках фильма «Тренер»
Футболисты «Тамбова» приняли участие в съемках фильма «Тренер»,
режиссером и исполнителем главной роли которого является Данила Козловский.
В съемках участие приняли защитники Марат Быстров и Алексей
Михалев, полузащитники Денис Поярков и Илья Спицын, нападающий Андрей
Часовских, спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, главный тренер команды
Андрей Талалаев, тренер вратарей Сергей Куликов, администратор Алексей Снетков
и специалист по работе с болельщиками Антон Костров.
«Согласно сюжету, провинциальная команда «Метеор»
проигрывает на своем поле «Тамбову» со счетом 0:3. В итоге, нашему клубу было
предложено от реалий обыденной жизни далеко не отходить и сыграть в фильме
образ самого себя. Отчетная часть съемок проходила в городе Новороссийск, на стадионе
местного «Черноморца». К слову, арену полностью на время работы переделали под
цвета и знамена вымышленного «Метеора», - говорится на официальном сайте «Тамбова».
Напомним, выход фильма запланирован на весну следующего года
в преддверии старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.