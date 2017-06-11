Даниил Квят: Нужно просто вести свою гонку и надеяться на сражение за очки
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Канады, по итого которой россиянин занял 11-е место.
«Думаю, что 11-е место – это неплохая стартовая позиция в
завтрашней гонке. Жаль, что мы потеряли около трех минут на взвешивании, после
которого машина застряла на первой передаче. Это был досадный момент, из-за
которого в решающей попытке я мог проехать только один круг, и шины уже не
успели прогреться. А потом я, к сожалению, зацепил стену и проколол шину.
Без всех этих проблем, я уверен, смог бы проехать более
быстрый круг. Поводов для волнения завтра нет. Нужно просто вести свою гонку и
надеяться на сражение за очки», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
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