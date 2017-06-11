Даниил Квят: Нужно просто вести свою гонку и надеяться на сражение за очки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, по итого которой россиянин занял 11-е место.

«Думаю, что 11-е место – это неплохая стартовая позиция в завтрашней гонке. Жаль, что мы потеряли около трех минут на взвешивании, после которого машина застряла на первой передаче. Это был досадный момент, из-за которого в решающей попытке я мог проехать только один круг, и шины уже не успели прогреться. А потом я, к сожалению, зацепил стену и проколол шину.

Без всех этих проблем, я уверен, смог бы проехать более быстрый круг. Поводов для волнения завтра нет. Нужно просто вести свою гонку и надеяться на сражение за очки», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.